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    Фернандес: «Не могу сказать о России плохого слова. Чувствую здесь, что я дома»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что для него значит Россия. Футболист чувствует себя в стране как дома.

    — Понтус Вернблум в своем излюбленном гротескном стиле однажды сказанул, что за год жизни в России не увидел на улице ни одной улыбки. Есть какая-то черта, которая тебе в нас не нравится?

    — Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране.

    Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно. Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В 2018 году вместе со сборной России защитник дошел до 1/4 финала чемпионата мира.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +50

      Vis-ok 1 час назад

      Ребят!На каком сайте можно футбол смотреть по ссылкам бесплатно? А то куда не зайду , всё заблокировано

      0
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      Рейтинг: +849

      Киркинитидец > Vis-ok 47 минут назад

      iptv! ,Бизон тв! и по морде ! и по морде... канделаки!!!

      1
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      Рейтинг: +802

      shikari__ > Vis-ok 43 минуты назад

      РПЛ можно на ютубе смотреть, без комментаторов. впн ставишь и вперед
      https://www.youtube.com/channel/UCfO4uULWZvEtCCj-lw1ZO5A
      так же с впн на этом сайте: https://livesport.ws/

      1
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      Рейтинг: +802

      shikari__ > Vis-ok 40 минут назад

      да, по iptv можно, но у меня спорт каналы часто банят, да и сами плейлисты,не знаю как у других

      0
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      Рейтинг: +183

      playsh > Vis-ok 32 минуты назад

      Заходи на You Tube минут за 10 до начала трансляции, набери в поисковике название и обязательно дату матча,выпадет много всякой всячины,покапайся и найдёшь частные местные тv, которые по ссылке переведут тебя на трансляцию.Первый раз минут 15 копался,пока въехал.Сразу редко получается,но переберёшь 2-3 тv и всё получится.Каждый раз трансляции на разных сайтах,поэтому запоминать не надо.Всё бесплатно и безопасно,пользуюсь более года.Главное,что бы получилось в первый раз,что б понять смысл этой процедуры.

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      Рейтинг: +2851

      RotBerg 1 час назад

      Хороший парень Марио!

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      Рейтинг: +849

      Киркинитидец 1 час назад

      блюм - блюмчик ты наш!!! в России тоже много диких обезьян?

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      Рейтинг: +43

      pasha-ansh@mail.ru > Киркинитидец 1 час назад

      ты это о чём,это я про обезьян

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