Фернандес: «Не могу сказать о России плохого слова. Чувствую здесь, что я дома»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что для него значит Россия. Футболист чувствует себя в стране как дома.

— Понтус Вернблум в своем излюбленном гротескном стиле однажды сказанул, что за год жизни в России не увидел на улице ни одной улыбки. Есть какая-то черта, которая тебе в нас не нравится?

— Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране.

Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно. Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома.