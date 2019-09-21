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    Вагнер Лав забил за «Коринтианс» и помог обыграть «Баию»

    Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Коринтианс», забил в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Баией».

    «Коринтианс» выиграл со счетом 2:1 благодаря голу нападающего Клайсона на 75-й минуте встречи.

    В составе гостей забил Жилберто, реализовавший 11-метровый удар на 64-й минуте.

    • Вагнер Лав выступал с перерывами за ЦСКА с 2004 по 2013 год.
    • В составе московского клуба бразилец сыграл 244 матча и забил 120 мячей.

    Источник: Esporte News

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