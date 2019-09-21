Вагнер Лав забил за «Коринтианс» и помог обыграть «Баию»

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Коринтианс», забил в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Баией».
«Коринтианс» выиграл со счетом 2:1 благодаря голу нападающего Клайсона на 75-й минуте встречи.
В составе гостей забил Жилберто, реализовавший 11-метровый удар на 64-й минуте.
- Вагнер Лав выступал с перерывами за ЦСКА с 2004 по 2013 год.
- В составе московского клуба бразилец сыграл 244 матча и забил 120 мячей.
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— Esporte News (@EsporteNews12) September 21, 2019
Источник: Esporte News
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