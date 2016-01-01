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    Конте – о победе над «Миланом»: «Мы плохо сыграли в Лиге чемпионов и это нас раззадорило еще сильнее»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (2:0).

    «Дерби – это всегда особенные матчи, в которых трудно что-либо предсказать заранее. Тем более, если это касается команд уровня «Интера» и «Милана».

    Мы плохо сыграли в Лиге чемпионов и это нас раззадорило еще сильнее. Это заслуженная победа, я рад за наших фанатов. Дерби есть дерби.

    Лукаку может дать нам даже больше. Ему я об этом тоже сказал. Ему 26 лет, он попал сюда благодаря своему потенциалу. Если правильно с ним работать, он станет невероятным игроком. И Лаутаро Мартинесу лишь 22 года, так что нам нужно помогать футболистам развиваться», – сказал Конте.

    • «Интер» одержал четыре победы в четырех матчах.
    • Миланский клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А.

    Источник: Football Italia

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