Конте – о победе над «Миланом»: «Мы плохо сыграли в Лиге чемпионов и это нас раззадорило еще сильнее»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (2:0).

«Дерби – это всегда особенные матчи, в которых трудно что-либо предсказать заранее. Тем более, если это касается команд уровня «Интера» и «Милана».

Мы плохо сыграли в Лиге чемпионов и это нас раззадорило еще сильнее. Это заслуженная победа, я рад за наших фанатов. Дерби есть дерби.

Лукаку может дать нам даже больше. Ему я об этом тоже сказал. Ему 26 лет, он попал сюда благодаря своему потенциалу. Если правильно с ним работать, он станет невероятным игроком. И Лаутаро Мартинесу лишь 22 года, так что нам нужно помогать футболистам развиваться», – сказал Конте.