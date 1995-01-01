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    Роналду – о жесте фанатам «Атлетико»: «Люди тупы и слишком много говорят»

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:2) повернулся к трибунам мадридского стадиона и несколько раз сжал-разомкнул пальцы руки. Португалец объяснил жест.

    «Люди любят слишком много говорить. Они тупы и слишком много болтают», – цитирует футболиста Goal.

    • До «Ювентуса» Роналду выступал за соперника «Атлетико» по Примере – «Реал».
    • В следующем туре Лиги чемпионов туринцы примут «Байер».
    • В третьем и четвертом турах «Ювентус» сыграет с «Локомотивом».

    Источник: Goal

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