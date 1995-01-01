Роналду – о жесте фанатам «Атлетико»: «Люди тупы и слишком много говорят»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:2) повернулся к трибунам мадридского стадиона и несколько раз сжал-разомкнул пальцы руки. Португалец объяснил жест.

«Люди любят слишком много говорить. Они тупы и слишком много болтают», – цитирует футболиста Goal.