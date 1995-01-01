Роналду – о жесте фанатам «Атлетико»: «Люди тупы и слишком много говорят»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:2) повернулся к трибунам мадридского стадиона и несколько раз сжал-разомкнул пальцы руки. Португалец объяснил жест.
«Люди любят слишком много говорить. Они тупы и слишком много болтают», – цитирует футболиста Goal.
- До «Ювентуса» Роналду выступал за соперника «Атлетико» по Примере – «Реал».
- В следующем туре Лиги чемпионов туринцы примут «Байер».
- В третьем и четвертом турах «Ювентус» сыграет с «Локомотивом».