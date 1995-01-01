Суарес – о поражении от «Гранады»: «Такие матчи могут стоить «Барселоне» победы в чемпионате»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отреагировал на поражение команды в пятом туре Примеры от «Гранады» (0:2). Каталонцы после игры покинули в таблице зону еврокубков.

«Мы обязаны выигрывать матчи, но не делаем этого. Впереди еще долгий путь, но такие игры могут стоит нам победы в чемпионате. Нужно проанализировать, что происходит. Нас ждет тяжелый год», – цитирует Суареса Sport.