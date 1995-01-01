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    Суарес – о поражении от «Гранады»: «Такие матчи могут стоить «Барселоне» победы в чемпионате»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отреагировал на поражение команды в пятом туре Примеры от «Гранады» (0:2). Каталонцы после игры покинули в таблице зону еврокубков.

    «Мы обязаны выигрывать матчи, но не делаем этого. Впереди еще долгий путь, но такие игры могут стоит нам победы в чемпионате. Нужно проанализировать, что происходит. Нас ждет тяжелый год», – цитирует Суареса Sport.

    • «Гранада» благодаря победе над действующим чемпионом возглавила таблицу.
    • На текущей неделе каталонцы в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Боруссией».
    • Следующий соперник «Барселоны» – «Вильярреал» (24 сентября).

    Источник: Sport English

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      Barçist 37 минут назад

      Сегодня играли во втором тайме в 4 нападающих.Это паника уже какая - то. Удар в створ был один. К сожалению, Суарес не должен быть уже железным игроком основы. Про тяжёлый год мы поняли после Энфильда и отсутствии реакции на поражение.

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      Рейтинг: +3378

      Yev 48 минут назад

      Да уж. Сегодня игроки Барсы играли с повязками на глазах: какой-то сумбур, бежали в разные стороны, точность пасов ужасна, никуда не успевали, даже Терштеген схватив мяч чуть не забежал с ним в ворота. Беда, полностью разобрана команда.

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