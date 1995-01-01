Васильев: «Челси» в какой-то момент опередил «Монако» в борьбе за Головина. Я поднял всех людей, которые могли влиять на мнение Саши»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, как осуществлялся трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в прошлом году. Россиянин мог оказаться в «Челси».

«Челси» в какой-то момент нас опередил. Думаю, тут сыграл фактор Леонида Слуцкого, который близок с Сашей, был его наставником и запустил его карьеру. Было очень тяжело разворачивать, я поднял все свои контакты, всех людей, которые могли бы потенциально повлиять на мнение Саши.

Первым отпал вариант с «Ювентусом», у «Челси» был вопрос со сменой тренера и так далее, они в какой-то момент потеряли фокус.

Я остался в Москве после чемпионата мира, чтобы на месте закрыть эту тему. Общались с Романом Бабаевым, были сложные переговоры, непростые. Мне кажется, в какой-то момент они, игрок и клуб, тоже для себя выбрали «Челси», – сказал Васильев.