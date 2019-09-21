Примера. «Барселона» всухую проиграла выходцу из Сегунды «Гранаде», Месси вышел на замену в перерыве

«Барселона» в пятом туре Примеры проиграла в гостях «Гранаде». Каталонцы не смогли поразить чужие ворота, хотя форвард Лионель Месси провел на поле весь второй тайм. Это его дебютная встреча чемпионата Испании в сезоне.

«Гранада» возглавила турнирную таблицу, а «Барселона» покинула зону еврокубков. Каталонцы на этой неделе сыграли вничью с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Гранада – Барселона – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Азиз, 2; 2:0 – Вадильо, 65 (с пенальти).

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