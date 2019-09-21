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    Примера. «Барселона» всухую проиграла выходцу из Сегунды «Гранаде», Месси вышел на замену в перерыве

    «Барселона» в пятом туре Примеры проиграла в гостях «Гранаде». Каталонцы не смогли поразить чужие ворота, хотя форвард Лионель Месси провел на поле весь второй тайм. Это его дебютная встреча чемпионата Испании в сезоне.

    «Гранада» возглавила турнирную таблицу, а «Барселона» покинула зону еврокубков. Каталонцы на этой неделе сыграли вничью с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Гранада – Барселона – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азиз, 2; 2:0 – Вадильо, 65 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2019 23:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4116

      la verdad 3 минуты назад

      Трусливая шавка Валверде на выход!!!

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      Рейтинг: +33

      Barçist 7 минут назад

      Ну вот писали тут,что нужен Ракитич,Видаль,Роберто,Суарес.Умтити тоже на этом уровне,когда выходил последний раз.Всё,у них нет ни желания,ни возможностей.Гранада сильна?Да нет,просто на 10 км больше пробежали в матче.На месте Вальверде я бы сам ушёл,иначе после катастрофы ему вообще,как тренеру конец.Именно тренер набирает игроков под свою игру,которую он ставит,а у него лишь бы все поиграли.

      0
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      Рейтинг: +1711

      SarJr 21 минуту назад

      просто какой то полный бред и стыд!
      в каждом!!! матче барсы этого сезона в штрафной ее противника был как минимум один момент подобный моменту с видалем. конечно же, там судьи даже не смотрели вар ( хотя пенали были железные). здесь тоже ( когда суарес прорвался и на него выставлялся целенаправленно защ), но тоже вар не нужен и пенальти нет.
      что то надо менять и с системой фолов и карточек. уж очень часто вижу матчи, как этот, где вся игра строится вокруг мелких фолов на каждом шагу. имхо такого быть не должно. поэтому надо что то менять с этим варом и судейством, а пока, футбол был и остается самым нечестным видом спорта
      не меньше претензий и к команде. какого хрена играет только месси, фати, и местами йонг с семедо? а остальные либо незаметны, либо просирают все что можно. и вообще, как их тренирует дед, если такие талантливые высокоуровневые игроки не могут не то что никаких приемов и комбинаций показывать, кроме навесов и прострелов в никуда, а вообще никак не могут вскрыть оборону середняка и хоть раз забить.


      P.S. сорри за крик души, просто надоело смотреть на это позорище

      -1
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      Рейтинг: +2419

      uBaH_ 23 минуты назад

      Вальверде = Кононов

      4
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      Рейтинг: +1301

      Борат 23 минуты назад

      Слабеет примера, слабеет...

      1
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      Рейтинг: +1559

      Vladarg 26 минут назад

      Падение продолжается.давно такой безнадёги не наблюдалось в Барселоне.

      0
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      Рейтинг: +51

      bolel58 26 минут назад

      Барса выглядит ужасно конечно. Надо что то предпринимать.

      0
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      Рейтинг: +3376

      dinar7777dinar 28 минут назад

      Вальверде аут . Бартомеу аут . Никакой игры во всех линиях . Уходи **** .

      2
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      Рейтинг: +1285

      starche 29 минут назад

      Дятел неукоснительно уничтожает команду...Если его срочно не уберут,Барселоне кранты..................

      1
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