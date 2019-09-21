Журналист Егоров: «Агент и друг Венгера Варга находится в Москве и ведет любопытные консультации»

На текущей неделе сообщалось, что Арсен Венгер может возглавить «Спартак». Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал: агент и друг француза находится в Москве.

«По информации нашего издания, Томас Цорн провел предварительные переговоры с Арсеном Венгером. По моей информации, агент и друг тренера Шандор Варга находится в Москве и ведет довольно любопытные консультации», – сообщил Егоров.