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    Журналист Егоров: «Агент и друг Венгера Варга находится в Москве и ведет любопытные консультации»

    На текущей неделе сообщалось, что Арсен Венгер может возглавить «Спартак». Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал: агент и друг француза находится в Москве.

    «По информации нашего издания, Томас Цорн провел предварительные переговоры с Арсеном Венгером. По моей информации, агент и друг тренера Шандор Варга находится в Москве и ведет довольно любопытные консультации», – сообщил Егоров.

    • Ранее Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры.
    • Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».
    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2019 23:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Ряженый161 17 минут назад

      "..ведет довольно любопытные консультации"
      Сказ о том, как егоров, придя на плановый приём в женскую консультацию, встретил какую-то варгу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3257

      paracetamol 36 минут назад

      Венгер свиням не помощник.

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