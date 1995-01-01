РПЛ. «Тамбов» благодаря дублю Мелкадзе победил «Ростов» и покинул последнее место

В десятом туре РПЛ «Тамбов» встретился с «Ростовом». Нападающий южан Эльдор Шомуродов забил первый гол в матче, но гости сохранить преимущество не сумели. Узбекистанец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров чемпионата России.

Победу «Тамбову» принес дубль нападающего Георгия Мелкадзе. Воспитанник «Спартака» забил дебютный гол в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 27; 1:1 – Мелкадзе, 38; 2:1 – Мелкадзе, 61.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев (Кулик, 89), Костюков (Аппаев, 66), Мелкадзе (Чернышов, 65), Обухов.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Ведерников, 88), Ерeменко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Шомуродов.

Предупреждения: Карасев, 7; Тетрашвили, 90; Шелия, 90+2 – Долгов, 90; Шомуродов, 90+2.

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