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    РПЛ. «Тамбов» благодаря дублю Мелкадзе победил «Ростов» и покинул последнее место

    В десятом туре РПЛ «Тамбов» встретился с «Ростовом». Нападающий южан Эльдор Шомуродов забил первый гол в матче, но гости сохранить преимущество не сумели. Узбекистанец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров чемпионата России.

    Победу «Тамбову» принес дубль нападающего Георгия Мелкадзе. Воспитанник «Спартака» забил дебютный гол в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 27; 1:1 – Мелкадзе, 38; 2:1 – Мелкадзе, 61.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Грицаенко, Карасев (Кулик, 89), Костюков (Аппаев, 66), Мелкадзе (Чернышов, 65), Обухов.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Ведерников, 88), Ерeменко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Шомуродов.

    Предупреждения: Карасев, 7; Тетрашвили, 90; Шелия, 90+2 – Долгов, 90; Шомуродов, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии46
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      Рейтинг: +3242

      paracetamol 1 минуту назад

      С победой!

      0
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      Рейтинг: +10985

      Alimpasha 4 минуты назад

      Волки показали зубы,заматерели

      0
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      Рейтинг: +3242

      paracetamol 9 минут назад

      Танбов в ЛЕ вместо коней!

      0
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      Рейтинг: +1244

      Бриг 12 минут назад

      Жаль, если сказка кончится.

      1
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      Рейтинг: +279

      kazak161 18 минут назад

      Ростов проиграл бой но не сражение! а чемпионат мы все равно выиграем!

      2
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      Рейтинг: +73760

      zigbert 25 минут назад

      Один матч не показатель. Но что если Мелкадзе и дальше продолжит свою голевую серию?

      0
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      Рейтинг: +431

      Ростов рулит. 27 минут назад

      Такое ощущение что такие как Попов матч просто слили. Как это в упор не попасть в ворота. Первый тайм ходили пешком и больше пасовали к своим воротам. Тупая игра.

      1
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      Рейтинг: +997

      geroin161 32 минуты назад

      А мы их так поддерживали. Все 43 человека

      2
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      Рейтинг: +1573

      vitvik 36 минут назад

      У «Спартака» очень много хороших игроков. Можно любого отдать в аренду, он сразу голов наколотит!

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      Рейтинг: +18

      mp7700 37 минут назад

      Описанный из Спартака лётчик, оказался еще тем налетчиком)))

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      Рейтинг: +32745

      portero > mp7700 36 минут назад

      Давно надо было списать, ведь результат ноль был, не его команда.

      2
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      Рейтинг: +18

      mp7700 > portero 6 минут назад

      согласен, но верят в него как в Ананидзе))

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