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    Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша добился ничьей в игре с «Монпелье» и вышел на второе место, в матче случилась драка

    «Марсель» в шестом туре чемпионата Франции встретился с «Монпелье». Ничью хозяевам принес форвард Валере Жермен. В компенсированное время за драку были удалены два футболиста из каждой команды. Еще одну красную за оскорбления получил Димитри Пайет.

    Благодаря очку команда Андре Виллаш-Боаша вышла на второе место в таблице. Отставание от лидирующего «ПСЖ» исчисляется одним баллом.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

    Марсель – Монпелье – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сарр, 17 (в свои ворота); 1:1 – Жермен, 75.

    Удаления: Камара, 90+2; Пайет, 90+4 – Ферри, 90+2.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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