РПЛ. Карпов в добавленное время принес «Крыльям Советов» ничью в Грозном

Встреча 10-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» закончилась со счетом 1:1.

В середине первого тайма забил нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник гостей Максим Карпов сравнял счет на четвертой добавленной минуте.

Грозненцы набрали девять очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб с восемью баллами поднялся на 13-ю позицию.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Понсе, 29; 1:1 – Карпов, 90+4.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков (Нижич, 86), Роши (Садулаев, 85), Бериша (Шиманьски, 71), Силва, Исмаэл.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 71), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияилович, 86), Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников (Радоньич, 86), Соболев.

Предупреждения: Уциев, 12; Роши, 33; Ромеро, 67 – Соболев, 29; Карпов, 45; Чернов, 50.

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