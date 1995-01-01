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    РПЛ. Карпов в добавленное время принес «Крыльям Советов» ничью в Грозном

    Встреча 10-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» закончилась со счетом 1:1.

    В середине первого тайма забил нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник гостей Максим Карпов сравнял счет на четвертой добавленной минуте.

    Грозненцы набрали девять очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб с восемью баллами поднялся на 13-ю позицию.

    Россия. Премьер-лига. 10-й тур

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Понсе, 29; 1:1 – Карпов, 90+4.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков (Нижич, 86), Роши (Садулаев, 85), Бериша (Шиманьски, 71), Силва, Исмаэл.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 71), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияилович, 86), Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников (Радоньич, 86), Соболев.

    Предупреждения: Уциев, 12; Роши, 33; Ромеро, 67 – Соболев, 29; Карпов, 45; Чернов, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +86

      Вальдемар IV 35 минут назад

      на ахмат как на пфл ходят, глянул гол в конце три калеки, кадыров бы лучше не на тачки игрокам тратил а на пиар кампанию клуба

      1
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      Рейтинг: +1423

      Валерий1965 1 час назад

      Очень достойный матч! Крылья - молодцы!)

      1
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      Рейтинг: +13

      mp7700 1 час назад

      Интересный матч был!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1278

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Как назвали так и поплыла

      0
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      Рейтинг: +370

      амани 1 час назад

      Ахмат нкакой.........верните название Терек .......историю клуба переписали ......была боевитая команда , стала слабохарактерной , посредственной командой..

      4
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      Рейтинг: +2848

      RotBerg 1 час назад

      Красавцы

      0
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      Рейтинг: +309

      ALEX TARAN 1 час назад

      Получил Рашид не приятную оплюху...Кадыркин по ходу волоса на груди и на жопе рвёт...)))

      4
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      Рейтинг: +1316

      zabvo9406 > ALEX TARAN 20 минут назад

      На бороде

      0
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      Рейтинг: +1004

      Sviro 1 час назад

      Тоже неплохо!!! Нужная ничейка.

      1
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      Рейтинг: +1388

      Антон bx14e > Sviro 1 час назад

      неужели победить не могли? вот по игре..как будто ни те,ни другие не хотели...
      Даже из посредственных футболистов можно вылепить команду! Божович-отстой!
      Ждал от Соболева дубль(
      Надо что-то менять..например: оклад-тыща рублей в день а остальное-в премию..может тогда начнется голевая феерия,как в чемпионате Голландии!?

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      Рейтинг: +1004

      Sviro > Антон bx14e 1 час назад

      Давно об этом твержу во весь голос. И руководство половину сменить надо. С чужого поля к нам приехали. Селекцией руководит бывший динамовский селекционер. Что там, что в крыльях успехов нет. Единственное доброе приобретение - Соболев!

      1
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      Рейтинг: +1275

      starche 2 часа назад

      Ожидаемо.

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