РПЛ. Карпов в добавленное время принес «Крыльям Советов» ничью в Грозном

на ахмат как на пфл ходят, глянул гол в конце три калеки, кадыров бы лучше не на тачки игрокам тратил а на пиар кампанию клуба
Встреча 10-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» закончилась со счетом 1:1.
В середине первого тайма забил нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник гостей Максим Карпов сравнял счет на четвертой добавленной минуте.
Грозненцы набрали девять очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб с восемью баллами поднялся на 13-ю позицию.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 – Понсе, 29; 1:1 – Карпов, 90+4.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков (Нижич, 86), Роши (Садулаев, 85), Бериша (Шиманьски, 71), Силва, Исмаэл.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 71), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияилович, 86), Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников (Радоньич, 86), Соболев.
Предупреждения: Уциев, 12; Роши, 33; Ромеро, 67 – Соболев, 29; Карпов, 45; Чернов, 50.