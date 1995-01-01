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    Кокорин может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах осенью

    Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что нападающий Александр Кокорин может принять участие в контрольных играх.

    «В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна – в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.

    В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха. Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться.

    Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом», – сказал Медведев.

    • 17-го сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу в рамках УДО. В тот же день «Зенит» подписал контракт с нападающим до конца сезона. РФС отказал 28-летнему игроку в регистрации на ближайшие матчи. Он сможет вернуться только зимой.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2971

      TOL47 2 минуты назад

      На кубке матчдно может сыграть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      dimmmka 30 минут назад

      Ещё в главных новостях напишите,что он может на тренировках мяч попинать

      0
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