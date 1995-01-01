Кокорин может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах осенью

На кубке матчдно может сыграть...
Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что нападающий Александр Кокорин может принять участие в контрольных играх.
«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна – в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.
В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха. Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться.
Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом», – сказал Медведев.
- 17-го сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу в рамках УДО. В тот же день «Зенит» подписал контракт с нападающим до конца сезона. РФС отказал 28-летнему игроку в регистрации на ближайшие матчи. Он сможет вернуться только зимой.