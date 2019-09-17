Кокорин подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что контракт с форвардом Александром Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.

«По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», – сказал Медведев.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.