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    Кокорин подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что контракт с форвардом Александром Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.

    «По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», – сказал Медведев.

    В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      ZENIT***** 16 минут назад

      Да, тыжело ему сейчас будет, но думаю втянется, заиграет, но на каком уровне вопрос.

      0
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      Рейтинг: +2369

      Nesterenko 37 минут назад

      Всё в его руках и ногах.

      0
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      Рейтинг: +733

      GSmall 52 минуты назад

      Это дополнительный стимул будет для него.Надеюсь,что будет стараться в каждой игре

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