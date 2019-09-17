Кокорин подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона

Да, тыжело ему сейчас будет, но думаю втянется, заиграет, но на каком уровне вопрос.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что контракт с форвардом Александром Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.
«По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», – сказал Медведев.
В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
- Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.