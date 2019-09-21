Зидан: «Не думаю, что во мне сомневаются. Если однажды это почувствую – мне будет лучше уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью перед матчем пятого тура Примеры с «Севильей».

«Нам предстоит сыграть на тяжелом поле. Соперник – лидер турнирной таблицы и играет действительно хорошо. Мы готовы к матчу.

Хочу ли остаться в клубе? Да, конечно. Меня не волнует то, что происходит где-то за пределами [футбола]. Я чувствую в себе силы и никогда не опускаю руки. Буду работать до последней минуты, чтобы заслужить возможность остаться на еще более долгий срок.

Не думаю, что во мне сомневаются. Даже наоборот. Но если однажды это почувствую – мне будет лучше уйти.

Моуринью? Меня не интересует то, что люди называют его фамилию. Такова реальность», – сказал француз.