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    Зидан: «Не думаю, что во мне сомневаются. Если однажды это почувствую – мне будет лучше уйти из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью перед матчем пятого тура Примеры с «Севильей».

    «Нам предстоит сыграть на тяжелом поле. Соперник – лидер турнирной таблицы и играет действительно хорошо. Мы готовы к матчу.

    Хочу ли остаться в клубе? Да, конечно. Меня не волнует то, что происходит где-то за пределами [футбола]. Я чувствую в себе силы и никогда не опускаю руки. Буду работать до последней минуты, чтобы заслужить возможность остаться на еще более долгий срок.

    Не думаю, что во мне сомневаются. Даже наоборот. Но если однажды это почувствую – мне будет лучше уйти.

    Моуринью? Меня не интересует то, что люди называют его фамилию. Такова реальность», – сказал француз.

    • После четырех туров мадридцы набрали восемь очков и занимают четвертое место в таблице. Матч в Севилье состоится завтра, 22-го сентября.
    • По информации ESPN, несколько ключевых игроков «Реала» считают, что Зидан «уже не тот, что раньше». Некоторые из них хотят отставки француза. Моуринью считается главным кандидатом на замену.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      YOUTUBE Our bets 37 минут назад

      Конечно возвращение сразу было сомнительным, Аллегри на очереди думаю.

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