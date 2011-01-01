Кикнадзе – о травмах Миранчуков: «Они очень готовились к Лиге чемпионов. Увы, так сложилось»

Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о форме полузащитником Алексея и Антона Миранчуков. Оба игрока отсутствуют в матчах команды Юрия Семина из-за травм.

«Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе. Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал.

Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждем на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть.

Хотя все будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как все будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее», — сказал Кикнадзе.