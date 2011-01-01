Кикнадзе – о травмах Миранчуков: «Они очень готовились к Лиге чемпионов. Увы, так сложилось»

"У победителя раны заживают быстрее"..
Красиво!)
Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о форме полузащитником Алексея и Антона Миранчуков. Оба игрока отсутствуют в матчах команды Юрия Семина из-за травм.
«Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе. Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал.
Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждем на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть.
Хотя все будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как все будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее», — сказал Кикнадзе.
- Алексей Миранчук получил травму 31-го августа в матче с «Ростовом» (1:2, 8-й тур РПЛ), Антон – в игре против «Сочи» (1:0; 9-й тур).
- Оба пропустили стартовый матч группового этапа ЛЧ против «Байера». «Локомотив» выиграл на выезде со счетом 2:1.