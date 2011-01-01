Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Кикнадзе – о травмах Миранчуков: «Они очень готовились к Лиге чемпионов. Увы, так сложилось»

    Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о форме полузащитником Алексея и Антона Миранчуков. Оба игрока отсутствуют в матчах команды Юрия Семина из-за травм.

    «Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе. Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал.

    Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждем на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть.

    Хотя все будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как все будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее», — сказал Кикнадзе.

    • Алексей Миранчук получил травму 31-го августа в матче с «Ростовом» (1:2, 8-й тур РПЛ), Антон – в игре против «Сочи» (1:0; 9-й тур).
    • Оба пропустили стартовый матч группового этапа ЛЧ против «Байера». «Локомотив» выиграл на выезде со счетом 2:1.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Антон bx14e 55 минут назад

      "У победителя раны заживают быстрее"..
      Красиво!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Juic 1 час назад

      Чёрный юмор - будут как усиление под ЛЧ)). Здоровья им и не травмироваться!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73758
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru