Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год

А талант та был на уровне таланта Месси.Впрочем как и у Микела
Президент клуба «Адана Демирспор» Мурат Санчак сообщил, что полузащитник команды Андерсон завершил карьеру.
По словам функционера, бразилец проиграл конкуренцию за место в основном составе и решил перейти на другую работу в структуре клуба.
- Андерсону в апреле исполнился 31 год.
- В течение карьеры хавбек выступал за «Гремио», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Интернасьонал», «Коритибу» и «Адана Демирспор».
- За сборную Бразилии игрок провел 8 матчей.