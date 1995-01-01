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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год

    Президент клуба «Адана Демирспор» Мурат Санчак сообщил, что полузащитник команды Андерсон завершил карьеру.

    По словам функционера, бразилец проиграл конкуренцию за место в основном составе и решил перейти на другую работу в структуре клуба.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +756

      GSmall 1 час назад

      А талант та был на уровне таланта Месси.Впрочем как и у Микела

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