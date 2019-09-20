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    Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»

    Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Скелотто высоко оценил уровень игры форварда своей команды Златана Ибрагимовича.

    «Сложно найти футболиста, который бы играл в МЛС так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду. Их уровень сопоставим», – сказал Скелотто.

    • Ибрагимовичу в октябре исполнится 38 лет.
    • Швед выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
    • В текущем розыгрыше МЛС он забил 26 голов в 25 матчах.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2039

      BlackMurder 3 минуты назад

      Тут такой момент, при всем уважении к шведу, эти двое играют в сильнейших лигах европы) а Златан щас в млс долбит всем подряд, там уровень игры совсем другой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +751

      VVadic 37 минут назад

      У Ибрагимовича тоже 5 ЗМ?

      0
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      Рейтинг: +756

      GSmall 1 час назад

      А Баррош другой Лос Анджелес тренерует наверное)

      0
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