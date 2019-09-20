Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Скелотто высоко оценил уровень игры форварда своей команды Златана Ибрагимовича.

«Сложно найти футболиста, который бы играл в МЛС так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду. Их уровень сопоставим», – сказал Скелотто.