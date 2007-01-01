Кутепов провел весь матч с «Уфой» со сломанным носом

Вот кстати о судействе ! Судья Федотов к вам вопрос ! Удар ногой по лицу (сломали нос) от лучшего игрока матча, в прыжке в вверх (высоко) - это опасная игра ? Судья даже штрафной не поставил !!!
Защитник «Спартака» Илья Кутепов травмировался на первой минуте матча 10-го тура РПЛ против «Уфы».
26-летний футболист получил перелом носа после удара ногой в лицо от Вячеслава Кротова.
Несмотря на повреждение, центрбек продолжил матч и доиграл его.
- «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1.
- Кутепов вышел в стартовом составе столичной команды впервые с марта.
- По информации ФАН, зимой игрок может перейти в «Краснодар».