Кутепов провел весь матч с «Уфой» со сломанным носом

Защитник «Спартака» Илья Кутепов травмировался на первой минуте матча 10-го тура РПЛ против «Уфы».

26-летний футболист получил перелом носа после удара ногой в лицо от Вячеслава Кротова.

Несмотря на повреждение, центрбек продолжил матч и доиграл его.