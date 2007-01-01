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    Кутепов провел весь матч с «Уфой» со сломанным носом

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов травмировался на первой минуте матча 10-го тура РПЛ против «Уфы».

    26-летний футболист получил перелом носа после удара ногой в лицо от Вячеслава Кротова.

    Несмотря на повреждение, центрбек продолжил матч и доиграл его.

    • «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1.
    • Кутепов вышел в стартовом составе столичной команды впервые с марта.
    • По информации ФАН, зимой игрок может перейти в «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6144

      батог 1 час назад

      Вот кстати о судействе ! Судья Федотов к вам вопрос ! Удар ногой по лицу (сломали нос) от лучшего игрока матча, в прыжке в вверх (высоко) - это опасная игра ? Судья даже штрафной не поставил !!!

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