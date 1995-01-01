«Краснодар» может купить Кутепова

По информации ФАН, защитник «Спартака» Илья Кутепов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

«Краснодар» рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста. Южане могут заплатить за защитника 5,5 миллионов евро. «Краснодар» уже пытался приобрести Кутепова.