«Краснодар» может купить Кутепова

Да пускай покупают,,,,,есть кем заменить,,,,
По информации ФАН, защитник «Спартака» Илья Кутепов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
«Краснодар» рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста. Южане могут заплатить за защитника 5,5 миллионов евро. «Краснодар» уже пытался приобрести Кутепова.
- В августе сообщалось, что Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
- В текущем сезоне защитник провел за москвичей один матч в РПЛ, выйдя на замену в игре против «Ахмата» (3:1).
- Рыночная стоимость Кутепова – 4 миллиона евро.