Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    «Краснодар» может купить Кутепова

    По информации ФАН, защитник «Спартака» Илья Кутепов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

    «Краснодар» рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста. Южане могут заплатить за защитника 5,5 миллионов евро. «Краснодар» уже пытался приобрести Кутепова.

    • В августе сообщалось, что Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
    • В текущем сезоне защитник провел за москвичей один матч в РПЛ, выйдя на замену в игре против «Ахмата» (3:1).
    • Рыночная стоимость Кутепова – 4 миллиона евро.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12220

      slavutiq70 3 минуты назад

      Да пускай покупают,,,,,есть кем заменить,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2832

      AtticusFinch 6 минут назад

      а может и не купить...офигенные заголовки у статей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8525

      Диктор 25 минут назад

      Все что Бог делает все к лучшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Из Твери Леха 36 минут назад

      Надеюсь это жирная утка. А если нет, то Краснодар закончится как клуб, ибо подбирать отработанных свиней не есть благое дело.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2845

      RotBerg 41 минуту назад

      Нафиг эта мясная ошибка им нужна))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Rabinovi_ch 44 минуты назад

      На ЧМ2018 играл весьма круто...
      А Спартак кладбище талантов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11390

      ВетеR 44 минуты назад

      Твою дивизию, деревяннейший защитник за 5,5 млн(((
      Дети лимита и МуДко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20699

      gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Это же ФАН. Не заморачивайтесь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ALEX TARAN 1 час назад

      Как же эти раки с ФАН достали,ещё времени для болтавни много,а они уже воду лъют..."может быть"(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Томик 1 час назад

      Глядишь и заиграет на серьёзном уровне там. А то что-то у него ни шатко, ни валко в Спартаке. Как впрочем и у самого Спартака сейчас(. Хотя, конечно, продавать защитника, выступавшего за сборную... Ищи потом себе за 15, когда понадобится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20048

      oyabun > Томик 13 минут назад

      Далеко искать не надо. Гапонов в тех играх что выходил за основу вроде неплохо себя показал. Уж лучше его наигрывать, чем постоянно привозящего Кутепова.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73737
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru