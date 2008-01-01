Игрок «Уфы» Емельянов: «В «Спартаке» работают люди, которые раздражают людей. Не стану называть имена, но такие есть»

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Футболист объяснил, почему москвичи являются раздражителями.

«Чуть больше эмоций, чем это было с «Зенитом», потому что «Спартак» — все-таки народная команда. Для меня лично эта победа более важна, чем даже над «Зенитом». «Спартак» есть «Спартак». Красно-белые всегда остаются раздражителем вне зависимости от их текущей формы. На эту команду мы выходим в два раза злее, чем обычно.

Почему «Спартак» — главный раздражитель? Потому что там работают некоторые люди, которые раздражают людей, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Не стану называть конкретные имена, но там есть такие люди», – сказал Емельянов.

19-летний игрок – уроженец Аши, воспитанник «Уфы».

В РПЛ Емельянов дебютировал в нынешнем розыгрыше.

«Уфа» в таблице идет шестой – выше «Спартака».

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч