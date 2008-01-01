Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Игрок «Уфы» Емельянов: «В «Спартаке» работают люди, которые раздражают людей. Не стану называть имена, но такие есть»

    Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Футболист объяснил, почему москвичи являются раздражителями.

    «Чуть больше эмоций, чем это было с «Зенитом», потому что «Спартак» — все-таки народная команда. Для меня лично эта победа более важна, чем даже над «Зенитом». «Спартак» есть «Спартак». Красно-белые всегда остаются раздражителем вне зависимости от их текущей формы. На эту команду мы выходим в два раза злее, чем обычно.

    Почему «Спартак» — главный раздражитель? Потому что там работают некоторые люди, которые раздражают людей, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Не стану называть конкретные имена, но там есть такие люди», – сказал Емельянов.

    • 19-летний игрок – уроженец Аши, воспитанник «Уфы».
    • В РПЛ Емельянов дебютировал в нынешнем розыгрыше.
    • «Уфа» в таблице идет шестой – выше «Спартака».

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2761

      serppion 3 минуты назад

      "Я не очень их люблю" и "я их очень не люблю" - две разные вещи. Смысл первой фразы - люблю, смысл второй - ненавижу. Данила хотел высказаться дипломатично, а получилось слащаво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1420

      Валерий1965 14 минут назад

      Так назови имена) А потом можешь назвать себя мужчиной!)

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru