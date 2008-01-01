Газизов: «Отпустить Евсеева в «Спартак» без компенсации? Наверное, договоримся»

Смешно,,,если не было так грустно,,,,но любой тренер погоды не испортит,,,,,,Кононов пожалуй самое большое недразумение,,,хуже просто не помню,,
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что главный тренер Вадим Евсеев может уйти в «Спартак». Уфимцы в матче десятого тура РПЛ обыграли москвичей с минимальным счетом.
— Если «Спартак» позовет Евсеева на пост главного тренера, отпустите?
— Мы будем не против, для нас будет гордостью, если специалист, работающий у нас, возглавит такой большой клуб.
— Готовы отпустить Евсеева к красно-белым без компенсации?
— Мы подумаем и, наверное, договоримся (смеется).
- «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
- Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
- Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч