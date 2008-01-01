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    Газизов: «Отпустить Евсеева в «Спартак» без компенсации? Наверное, договоримся»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что главный тренер Вадим Евсеев может уйти в «Спартак». Уфимцы в матче десятого тура РПЛ обыграли москвичей с минимальным счетом.

    — Если «Спартак» позовет Евсеева на пост главного тренера, отпустите?

    — Мы будем не против, для нас будет гордостью, если специалист, работающий у нас, возглавит такой большой клуб.

    — Готовы отпустить Евсеева к красно-белым без компенсации?

    — Мы подумаем и, наверное, договоримся (смеется).

    • «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
    • Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
    • Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12291

      slavutiq70 1 минуту назад

      Смешно,,,если не было так грустно,,,,но любой тренер погоды не испортит,,,,,,Кононов пожалуй самое большое недразумение,,,хуже просто не помню,,

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      Рейтинг: +991

      rash1959 9 минут назад

      Провинциалы взбрендили, всем в Москву хочется перебраться.

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      Рейтинг: +2280

      JTherry 18 минут назад

      неделю назад Иванов так же Парфенова "напутствовал", теперь Газизов хочет от Евсеева "избавиться"))))

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      Рейтинг: +1077

      Boeung777 44 минуты назад

      Главный вопрос ни кто будет тренером Спартака, а чего хочет Федун.

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      Рейтинг: +135

      playsh > Boeung777 9 минут назад

      Истину глаголишь.

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