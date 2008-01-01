Газизов: «Отпустить Евсеева в «Спартак» без компенсации? Наверное, договоримся»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что главный тренер Вадим Евсеев может уйти в «Спартак». Уфимцы в матче десятого тура РПЛ обыграли москвичей с минимальным счетом.

— Если «Спартак» позовет Евсеева на пост главного тренера, отпустите?

— Мы будем не против, для нас будет гордостью, если специалист, работающий у нас, возглавит такой большой клуб.

— Готовы отпустить Евсеева к красно-белым без компенсации?

— Мы подумаем и, наверное, договоримся (смеется).

«Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.

Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.

Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч