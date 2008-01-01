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    Газизов: «Если «Спартак» пригласит Евсеева, «Уфа» не будет чинить препятствий»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил уход главного тренера Вадима Евсеева в «Спартак». Уфимцы в десятом туре РПЛ с минимальным счетом обыграли москвичей.

    «Если «Спартак» решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что ещe один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ», – сказал функционер.

    • «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
    • Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
    • Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7427

      parevg 25 минут назад

      Уфа - кузница кадров.

      1
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      Рейтинг: +566

      Untitled-1 25 минут назад

      В прошлом туре Парфенова приглашали. Кто там на очереди?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20106

      oyabun 31 минуту назад

      При нынешней плачевной ситуации в Спартаке, это не такой уж и фантастический вариант. В любом случае отечественный тренер выглядет предпочтительнее импортного аналога, ИМХО. Опять же импортозамещение.. ))

      3
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      Рейтинг: +6127

      батог > oyabun 18 минут назад

      Опять же и матом может на путь истинный направить !

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