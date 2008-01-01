Газизов: «Если «Спартак» пригласит Евсеева, «Уфа» не будет чинить препятствий»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил уход главного тренера Вадима Евсеева в «Спартак». Уфимцы в десятом туре РПЛ с минимальным счетом обыграли москвичей.

«Если «Спартак» решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что ещe один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ», – сказал функционер.

«Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.

Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.

Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч