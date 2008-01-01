Билялетдинов: «На Евро-2008 сборная России тусила и каталась по клубам? Бред! Мифы и легенды»

Генеральный промоутер одного из московских ночных клубов Андреас Лобжанидзе рассказал, что игроки сборной России в течение Евро-2008 проводили время в ночных клубах. Бывший полузащитник команды Динияр Билялетдинов опроверг информацию.

«Это бред! Я не знаю, чего хочет добиться этот человек своим высказыванием. У команды на следующий день после игры с Голландией была тренировка. Мы были заперты на базе в горах в 100 километрах от города. Многие из нас были с жeнами и семьями. Эти всплывающие истории – мифы и легенды», – сказал Билялетдинов.