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    Билялетдинов: «На Евро-2008 сборная России тусила и каталась по клубам? Бред! Мифы и легенды»

    Генеральный промоутер одного из московских ночных клубов Андреас Лобжанидзе рассказал, что игроки сборной России в течение Евро-2008 проводили время в ночных клубах. Бывший полузащитник команды Динияр Билялетдинов опроверг информацию.

    «Это бред! Я не знаю, чего хочет добиться этот человек своим высказыванием. У команды на следующий день после игры с Голландией была тренировка. Мы были заперты на базе в горах в 100 километрах от города. Многие из нас были с жeнами и семьями. Эти всплывающие истории – мифы и легенды», – сказал Билялетдинов.

    • В полуфинале Евро-2008 россияне уступили Испании со счетом 0:3.
    • Третье место на Евро-2008 – главное достижение сборной России.
    • Билялетдинов не пропустил на австрийско-швейцарском турнире ни одного матча.

    Источник: «Чемпионат»

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      ЦСКА 3011 47 минут назад

      Это было два года спустя.

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