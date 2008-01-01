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    Лобжанидзе: «Сборная России перед полуфиналом Евро-2008 до утра куражилась в клубе. При Хиддинке было все суперлиберально»

    Генеральный промоутер одного из московских ночных клубов Андреас Лобжанидзе рассказал о жизни сборной России на Евро-2008. Россияне на австрийско-швейцарском турнире вылетели в полуфинале.

    «В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришeл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения в положительном результате этой игры.

    Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, всe суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень всe либерально, очень по-голландски. У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку», – сказал Лобжанидзе «Матч ТВ».

    • В полуфинале Евро-2008 россияне уступили Испании со счетом 0:3.
    • Испанцы выиграли турнир.
    • Третье место на Евро-2008 – главное достижение сборной России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      vmonomah17 24 минуты назад

      В итоге из-за этой либеральности мы не поехали на ЧМ 2010, проиграв Словении в ответном матче.

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