Лобжанидзе: «Сборная России перед полуфиналом Евро-2008 до утра куражилась в клубе. При Хиддинке было все суперлиберально»

Генеральный промоутер одного из московских ночных клубов Андреас Лобжанидзе рассказал о жизни сборной России на Евро-2008. Россияне на австрийско-швейцарском турнире вылетели в полуфинале.

«В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришeл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения в положительном результате этой игры.

Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, всe суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень всe либерально, очень по-голландски. У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку», – сказал Лобжанидзе «Матч ТВ».