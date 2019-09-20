Mundo Deportivo: Перес недоволен решением Зидана дать игрокам выходной после поражения от «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес и другие члены правления клуба не согласны с решением главного тренера команды Зинедина Зидана предоставить игрокам выходной в четверг.
По информации Mundo Deportivo, руководство мадридцев ожидало, что французский специалист усилит интенсивность тренировок, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Севильей».
Кроме того, Перес считает, что после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) футболисты не заслуживали отдых.
- Матч «Севилья» – «Реал» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 22:00 по московскому времени.
- По итогам четырех туров столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
- Ранее сообщалось, что увольнение Зидана обойдется мадридскому клубу в 80 миллионов евро.