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    Mundo Deportivo: Перес недоволен решением Зидана дать игрокам выходной после поражения от «ПСЖ»

    Президент «Реала» Флорентино Перес и другие члены правления клуба не согласны с решением главного тренера команды Зинедина Зидана предоставить игрокам выходной в четверг.

    По информации Mundo Deportivo, руководство мадридцев ожидало, что французский специалист усилит интенсивность тренировок, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Севильей».

    Кроме того, Перес считает, что после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) футболисты не заслуживали отдых.

    • Матч «Севилья» – «Реал» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам четырех туров столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
    • Ранее сообщалось, что увольнение Зидана обойдется мадридскому клубу в 80 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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