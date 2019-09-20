Mundo Deportivo: Перес недоволен решением Зидана дать игрокам выходной после поражения от «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес и другие члены правления клуба не согласны с решением главного тренера команды Зинедина Зидана предоставить игрокам выходной в четверг.

По информации Mundo Deportivo, руководство мадридцев ожидало, что французский специалист усилит интенсивность тренировок, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Севильей».

Кроме того, Перес считает, что после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) футболисты не заслуживали отдых.