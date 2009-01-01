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    Sport.es: увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов

    «Реалу» в случае увольнения главного тренера Зинедина Зидана придeтся заплатить 80 миллионов евро, сообщает Sport.es.

    По информации источника, 39 миллионов получит сам француз – по 13 миллионов за каждый год контракта, рассчитанного до окончания сезона-2021/22. Оставшуюся сумму составят налоги.

    Если мадридский клуб решится на смену тренера, то вероятным преемником Зидана станет Жозе Моуринью.

    • Зидан вернулся в «Реал» 11 марта этого года.
    • В новом сезоне команда набрала 8 очков в четырех турах Примеры.
    • В Лиге чемпионов мадридцы стартовали с разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3).
    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      Armani nn 8 минут назад

      А вот вы как думаете Роналду после завершения карьеры ударится в тренерство или нет?И станет ли так же лидером в плане тренерской работы?Мне кажется с его целеустремленностью,он и горы свернёт,и с "Чертаново" ЛЧ возьмёт

      0
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      Рейтинг: +1702

      SarJr > Armani nn 2 минуты назад

      другой вопрос, нужно ли ему это. с таким состоянием он может до конца дней спокойно жить в достатке

      0
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      Рейтинг: +14424

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Вступил Зинедин второй раз в одну и ту же воду, а она оказалась очень холодной.

      0
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      Рейтинг: +2037

      BlackMurder 16 минут назад

      Зидан пошел на встречу, маур может не пойти, хотя та еще тряпка)) любой уважающий себя тренер не пойдет к пересу дважды

      0
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      Рейтинг: +2037

      BlackMurder 17 минут назад

      Мож Валера Карпин встряхнет реал?)) але дедуля очнись, ты останешься скоро без поддержки, отдавай жопу, деньги верни роналду Реалу, видишь же что вас как клуб второй год подряд унижают, причем два раза Московский ЦСКА

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