Sport.es: увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов

А вот вы как думаете Роналду после завершения карьеры ударится в тренерство или нет?И станет ли так же лидером в плане тренерской работы?Мне кажется с его целеустремленностью,он и горы свернёт,и с "Чертаново" ЛЧ возьмёт
«Реалу» в случае увольнения главного тренера Зинедина Зидана придeтся заплатить 80 миллионов евро, сообщает Sport.es.
По информации источника, 39 миллионов получит сам француз – по 13 миллионов за каждый год контракта, рассчитанного до окончания сезона-2021/22. Оставшуюся сумму составят налоги.
Если мадридский клуб решится на смену тренера, то вероятным преемником Зидана станет Жозе Моуринью.
- Зидан вернулся в «Реал» 11 марта этого года.
- В новом сезоне команда набрала 8 очков в четырех турах Примеры.
- В Лиге чемпионов мадридцы стартовали с разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3).
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея.