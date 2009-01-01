Sport.es: увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов

«Реалу» в случае увольнения главного тренера Зинедина Зидана придeтся заплатить 80 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, 39 миллионов получит сам француз – по 13 миллионов за каждый год контракта, рассчитанного до окончания сезона-2021/22. Оставшуюся сумму составят налоги.

Если мадридский клуб решится на смену тренера, то вероятным преемником Зидана станет Жозе Моуринью.