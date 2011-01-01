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    Чорлука – о победе над «Байером»: «У нас просто было правильное тактическое расположение»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что для него значит победа над бывшим клубом «Байером» в рамках Лиги чемпионов.

    – Вы выступали за «Байер» в 2012 году. Для вас этот матч был особенным?

    – Честно говоря, нет. Ведь я провел в этом клубе всего три месяца. Вот если бы мы играли против моего родного загребского «Динамо», тогда да.

    – В матче с «Байером» в опорной зоне «Локомотива» появился защитник Мурило. Насколько комфортно было играть по этой схеме?

    – Мы отрабатывали эту схему на тренировках и в одной товарищеской игре. Так что для Мурило и для нас такой вариант не был сюрпризом. По тренировкам понимали, что он сможет там сыграть. У него здорово получилось и в самом матче с «Байером», он отобрал много мячей, работал. Мурило провел хорошую игру. Посмотрим, как будет дальше.

    – Ничья ваших соперников по группе «Ювентуса» и «Атлетико» (2:2) – хороший результат для «Локомотива»?

    – Думаю, да. Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Дай Бог, так все и останется.

    – Можно сказать, что «Локомотив» добился этой победы за счет того опыта, который был приобретен год назад? В концовке вы не бежали всей командой в контратаки, а пытались держать мяч...

    – Думаю, у нас просто было правильное тактическое расположение. Тренерский штаб хорошо подготовил нас к матчу. Наш план на игру с «Байером» сработал.

    – Следующий матч в ЛЧ против «Атлетико». Что думаете об этом противостоянии?

    – Честно, сейчас об этом вообще не думаю. Впереди у нас игра в чемпионате России против «Оренбурга», которая состоится уже в воскресенье.

    • «Локомотив» победил «Байер» со счетом 2:1.
    • Чорлука вышел в стартовом составе и отыграл всю игру.
    • В 2012-м хорват был арендован «Байером» у «Тоттенхэма».

    Источник: «Известия»

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