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    ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.

    Это самое крупное поражение армейцев за время выступления в ЛЕ.

    Ранее антирекордом был проигрыш «Арсеналу» со счетом 1:4 в 1/4 финала турнира сезона-2017/18.

    Если брать во внимание все еврокубковые соревнования, то худшим результатом в истории ЦСКА остаeтся поражение от «Марселя» со счeтом 0:6 в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-1992/93.

    «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6634

      ivanthebest 32 минуты назад

      По мне так тут более подходящее слово - сглотнули, а не потерпели...

      2
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      Рейтинг: +241

      СвинкаСправедливости 41 минуту назад

      А ведь это даже не Ливерпуль...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      elessar arnor 57 минут назад

      тревожно за Влашича, кажется, что решил расслабиться, Марио верен ЦСКА и все такое, но и по большей части доказывает это, а тут пиз дец,да и за Бистровича обидно

      1
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      ...
      Рейтинг: +249

      suhoffmonstro > elessar arnor 15 минут назад

      Да уж, днюха у Марио классная вышла

      1
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      Рейтинг: +3900

      Lester84 1 час назад

      Дай бог чтоб последнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3170

      paracetamol 1 час назад

      С такой игрой любой рекорд по-плечу!

      2
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