ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.

Это самое крупное поражение армейцев за время выступления в ЛЕ.

Ранее антирекордом был проигрыш «Арсеналу» со счетом 1:4 в 1/4 финала турнира сезона-2017/18.

Если брать во внимание все еврокубковые соревнования, то худшим результатом в истории ЦСКА остаeтся поражение от «Марселя» со счeтом 0:6 в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-1992/93.

«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках