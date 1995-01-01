Фердинанд: «На месте Кейна ушел бы из «Тоттенхэма»

есть в этом логика. тем более уже 26 лет, .. ппц недавно ему было 22 и все кричали что он игрок одного сезона) Ну и сам кейн игрок... скажем так не всем подходящий. Вот я его вижу в баварии, на месте левандовского, или в ювентусе как ЦН к примеру, больше нигде, ну не считая апл.
Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну стоит сменить клуб.
«Честно говоря, на месте Кейна я ушел бы из «Тоттенхэма». У него просто нет времени находиться здесь. Он может травмироваться в следующем сезоне, растерять форму и так далее.
Кейн отдал большую часть карьеры этому клубу, но ничего не выиграл. Да, несколько раз они были близки к победе в АПЛ и даже в Лиге чемпионов. Но этого недостаточно. Я могу понять Эриксена. Он разочарован и хочет уйти куда-нибудь, где можно действительно рассчитывать на титулы», – сказал Фердинанд.
- Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
- Форвард дебютировал за основу лондонцев в августе 2011 года.
- В активе 26-летнего футболиста 259 матчей и 168 голов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.