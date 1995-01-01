Фердинанд: «На месте Кейна ушел бы из «Тоттенхэма»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну стоит сменить клуб.

«Честно говоря, на месте Кейна я ушел бы из «Тоттенхэма». У него просто нет времени находиться здесь. Он может травмироваться в следующем сезоне, растерять форму и так далее.

Кейн отдал большую часть карьеры этому клубу, но ничего не выиграл. Да, несколько раз они были близки к победе в АПЛ и даже в Лиге чемпионов. Но этого недостаточно. Я могу понять Эриксена. Он разочарован и хочет уйти куда-нибудь, где можно действительно рассчитывать на титулы», – сказал Фердинанд.