Сулейманов, Игнатьев, Мартынович – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

Ну состав боевой и это хорошо,Берга нет и слава богу.Удачи Краснодару и другим нашим клубам!
Стали известны стартовые составы «Базеля» и «Краснодара» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Базель»: Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи, Буа, Штокер, Кабрал.
Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Рамирес, Бергстрем.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов, Ольссон, Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Адамов, Фьоулусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.
- Матч пройдет в четверг в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало – в 19:55 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.