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    Сулейманов, Игнатьев, Мартынович – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

    Стали известны стартовые составы «Базеля» и «Краснодара» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Базель»: Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи, Буа, Штокер, Кабрал.

    Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Рамирес, Бергстрем.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов, Ольссон, Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев.

    Запасные: Адамов, Фьоулусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.

    • Матч пройдет в четверг в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало – в 19:55 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      Серж 69 25 минут назад

      Ну состав боевой и это хорошо,Берга нет и слава богу.Удачи Краснодару и другим нашим клубам!

      0
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      Рейтинг: +879

      ААМ 35 минут назад

      Ещё раз успеха быкам.

      1
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      Рейтинг: +5298

      Сильвербой 51 минуту назад

      Удачи нашим клубам!!! Мы очень соскучились по победам наших клубов в еврокубках!!!

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