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    Хиддинк ушел из олимпийской сборной Китая

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, возглавляющий олимпийскую сборную Китая, подал в отставку.

    72-летний голландский специалист написал заявление об увольнении после поражения в товарищеском матче от команды Вьетнама (0:2). Бывший главный тренер сборной Китая Хао Вэй примет команду после ухода Хиддинка.

    • Голландец тренировал олимпийскую сборную Китая с сентября 2018 года. Перед ним ставили задачу пройти отбор на Олимпиаду-2020 в Токио.
    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, при нем команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008. С 2012 по 2013 год он тренировал «Анжи», с которым выиграл бронзу чемпионата России.

    Источник: FOX Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +574

      Mister_Tomsk 34 минуты назад

      Гус увы, но ты был только для нас) Спасибо тебе за 2008)

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