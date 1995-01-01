Хиддинк ушел из олимпийской сборной Китая

Гус увы, но ты был только для нас) Спасибо тебе за 2008)
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, возглавляющий олимпийскую сборную Китая, подал в отставку.
72-летний голландский специалист написал заявление об увольнении после поражения в товарищеском матче от команды Вьетнама (0:2). Бывший главный тренер сборной Китая Хао Вэй примет команду после ухода Хиддинка.
- Голландец тренировал олимпийскую сборную Китая с сентября 2018 года. Перед ним ставили задачу пройти отбор на Олимпиаду-2020 в Токио.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, при нем команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008. С 2012 по 2013 год он тренировал «Анжи», с которым выиграл бронзу чемпионата России.