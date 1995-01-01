Хиддинк ушел из олимпийской сборной Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, возглавляющий олимпийскую сборную Китая, подал в отставку.

72-летний голландский специалист написал заявление об увольнении после поражения в товарищеском матче от команды Вьетнама (0:2). Бывший главный тренер сборной Китая Хао Вэй примет команду после ухода Хиддинка.