La Gazzetta Dello Sport: Лукаку и Брозович поругались в раздевалке после матча со «Славией»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку повздорил с хавбеком Марсело Брозовичем в раздевалке после матча со «Славией» (1:1) в Лиге чемпионов.

Источник La Gazzetta Dello Sport сообщил, что в раздевалке после матча Лукаку обратился к партнерам по команде. Бельгиец заявил, что игрокам «Интера» нужно действовать более смело и слушать указания главного тренера команды Антонио Конте.

Брозович принял некоторые замечания Лукаку на свой счет, что и стало причиной конфликта. Футболисты чуть не подрались, но одноклубники смогли предотвратить стычку.