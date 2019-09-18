La Gazzetta Dello Sport: Лукаку и Брозович поругались в раздевалке после матча со «Славией»

Ахаха, Лукаку в упор головой пробил во вратаря в конце, вместо тычка в угол, и мог победу принести, и ещё че то возникает?)
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку повздорил с хавбеком Марсело Брозовичем в раздевалке после матча со «Славией» (1:1) в Лиге чемпионов.
Источник La Gazzetta Dello Sport сообщил, что в раздевалке после матча Лукаку обратился к партнерам по команде. Бельгиец заявил, что игрокам «Интера» нужно действовать более смело и слушать указания главного тренера команды Антонио Конте.
Брозович принял некоторые замечания Лукаку на свой счет, что и стало причиной конфликта. Футболисты чуть не подрались, но одноклубники смогли предотвратить стычку.
- «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 9 очков.
- В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» дома сыграл вничью со «Славией».