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    Семин – Уткину: «Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил журналисту и видеоблогеру Василию Уткину после победы над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    • В преддверии игры Уткин заявил, что Семин – не стратег.
    • Журналист выразил мнение, что тренер во время матчей ищет варианты «возможно, наугад, возможно, наощупь».

    – Эта победа – стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил...

    – Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1462

      Axe111 2 минуты назад

      Это реально случайная победа,байер хуже Спартака,голы просто ппц

      0
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      Рейтинг: +579

      Flydis 17 минут назад

      Хорош Палыч. Тонко...

      -1
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