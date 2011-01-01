Семин – Уткину: «Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил журналисту и видеоблогеру Василию Уткину после победы над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В преддверии игры Уткин заявил, что Семин – не стратег.

Журналист выразил мнение, что тренер во время матчей ищет варианты «возможно, наугад, возможно, наощупь».

– Эта победа – стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил...

– Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.

«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»