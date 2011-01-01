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    РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков

    Российский футбольный союз решил наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.

    Как сообщает официальный сайт РФС, это обеспечительная мера, чтобы клуб побыстрее погасил задолженность перед полузащитником Вагизом Галиулиным.

    Речь идет о премиальных выплатах, размер которых не раскрывается.

    • 31-летний Галиулин выступает за «Тамбов» с лета 2018 года.
    • Минувшим летом хавбек на правах аренды перешел в «Нефтехимик».
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +924

      Mirak92 1 час назад

      Ну вот и первая весточка из пердива со словами с возвращением

      0
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    • ...
      Рейтинг: +564

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Твое слово Григорян )))))))))

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