РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков

Ну вот и первая весточка из пердива со словами с возвращением
Российский футбольный союз решил наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.
Как сообщает официальный сайт РФС, это обеспечительная мера, чтобы клуб побыстрее погасил задолженность перед полузащитником Вагизом Галиулиным.
Речь идет о премиальных выплатах, размер которых не раскрывается.
- 31-летний Галиулин выступает за «Тамбов» с лета 2018 года.
- Минувшим летом хавбек на правах аренды перешел в «Нефтехимик».
- Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.