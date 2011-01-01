РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков

Российский футбольный союз решил наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.

Как сообщает официальный сайт РФС, это обеспечительная мера, чтобы клуб побыстрее погасил задолженность перед полузащитником Вагизом Галиулиным.

Речь идет о премиальных выплатах, размер которых не раскрывается.