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    Тер Стеген, Ди Мария и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    По итогам первого тура группового этапа турнира на приз претендуют нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд, вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.

    • Халанд оформил хет-трик в матче с «Генком».
    • Тер Стеген сделал 4 сэйва в игре с дортмундской «Боруссией», в том числе отразил пенальти.
    • Ди Мария забил два гола в ворота «Реала».
    • Оршич записал в свой актив хет-трик в поединке с «Аталантой».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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