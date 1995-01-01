Тер Стеген, Ди Мария и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
По итогам первого тура группового этапа турнира на приз претендуют нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Халанд, вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.
- Халанд оформил хет-трик в матче с «Генком».
- Тер Стеген сделал 4 сэйва в игре с дортмундской «Боруссией», в том числе отразил пенальти.
- Ди Мария забил два гола в ворота «Реала».
- Оршич записал в свой актив хет-трик в поединке с «Аталантой».