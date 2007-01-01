В последних четырех матчах Лиги чемпионов «Реал» разгромили три раза

Да уже не команда, а какое-то посмешище. Повыигрывали ЛЧ и хватит. Лет на десять.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» в Париже крупно уступил «ПСЖ» (0:3). Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.
«Реал» проиграл с крупным счетом три из последних четырех встреч Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше мадридцы выбыли из турнира на стадии 1/8 финала (соперник – ставший полуфиналистом «Аякс»).
- Другие соперники «Реала» по группе – «Брюгге» и «Галатасарай».
- Мадридцы в Примере идут третьими.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции.