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    В последних четырех матчах Лиги чемпионов «Реал» разгромили три раза

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» в Париже крупно уступил «ПСЖ» (0:3). Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.

    «Реал» проиграл с крупным счетом три из последних четырех встреч Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше мадридцы выбыли из турнира на стадии 1/8 финала (соперник – ставший полуфиналистом «Аякс»).

    • Другие соперники «Реала» по группе – «Брюгге» и «Галатасарай».
    • Мадридцы в Примере идут третьими.
    • «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3715

      vladik12 15 минут назад

      Да уже не команда, а какое-то посмешище. Повыигрывали ЛЧ и хватит. Лет на десять.

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