В последних четырех матчах Лиги чемпионов «Реал» разгромили три раза

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» в Париже крупно уступил «ПСЖ» (0:3). Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.

«Реал» проиграл с крупным счетом три из последних четырех встреч Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше мадридцы выбыли из турнира на стадии 1/8 финала (соперник – ставший полуфиналистом «Аякс»).