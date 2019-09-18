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    Ди Мария второй сезон подряд забивает в Лиге чемпионов бывшим клубам

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». В первом тайме дублем у французов отметился полузащитник Анхель Ди Мария.

    Аргентинец ранее выступал за испанцев. В прошлом сезоне Лиги чемпионов Ди Мария забивал другому бывшему клубу – «Манчестер Юнайтед».

    • Игрок выступал за «Реал» с 2010 по 2014 год.
    • Затем в течение одного сезона Ди Мария защищал цвета англичан (27 матчей в АПЛ, три гола).
    • С «ПСЖ» аргентинец трижды стал чемпионом Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 23:15
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