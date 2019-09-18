Ди Мария второй сезон подряд забивает в Лиге чемпионов бывшим клубам

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». В первом тайме дублем у французов отметился полузащитник Анхель Ди Мария.

Аргентинец ранее выступал за испанцев. В прошлом сезоне Лиги чемпионов Ди Мария забивал другому бывшему клубу – «Манчестер Юнайтед».