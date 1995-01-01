Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер», «Динамо» Зб – «Аталанту»

В группе С состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов. Обе игры завершились крупными счетами.
«Манчестер Сити» во Львове победил «Шахтер», воспитанник украинцев Александр Зинченко вышел в основе англичан. В другом матче хорватское «Динамо» всухую обыграло «Аталанту».
Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур
Шахтер (Украина) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Марез, 24; 0:2 – Гюндоган, 38; 0:3 – Жезус, 76.
Динамо (Хорватия) – Аталанта (Италия) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Леовац, 10; 2:0 – Оршич, 31; 3:0 – Оршич, 42; 4:0 – Оршич, 68.