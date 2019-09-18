Адриано: «Слежу за «Спартаком», я его болельщик. Смотрю игры, в курсе жизни клуба»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что следит за жизнью клуба. Бразилец летом перешел в «Палмейрас».

«Я слежу за бывшей командой. Всегда смотрю игры на YouTube. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся, так что я в курсе жизни клуба. У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы», – сказал Адриано Sport24.