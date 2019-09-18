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    Адриано: «Слежу за «Спартаком», я его болельщик. Смотрю игры, в курсе жизни клуба»

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что следит за жизнью клуба. Бразилец летом перешел в «Палмейрас».

    «Я слежу за бывшей командой. Всегда смотрю игры на YouTube. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся, так что я в курсе жизни клуба. У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы», – сказал Адриано Sport24.

    • «Спартак» продал Адриано за 1 миллион евро.
    • Бразилец пришел в московский клуб зимой 2016 года.
    • В составе «Спартака» Адриано стал чемпионом России.

    Источник: Sport24

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    18.09.2019 22:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8860

      vka1970 57 минут назад

      Луис эм сорри, но у нас пиджак !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      playsh 1 час назад

      Луис,возвращайся,тяжко без тебя.

      1
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