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    «Атлетико» – «Ювентус»: последние пять голов итальянцев в Лиге чемпионов забил Роналду

    В 22:00 по Москве начнется матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом». Обратим внимание на статистику итальянцев в последних играх турнира.

    Последние пять голов итальянцев в Лиге чемпионов забил Криштиану Роналду. В прошлом розыгрыше соревнования «Ювентус» вылетел на стадии 1/4 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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