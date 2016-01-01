«Атлетико» – «Ювентус»: последние пять голов итальянцев в Лиге чемпионов забил Роналду

В 22:00 по Москве начнется матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом». Обратим внимание на статистику итальянцев в последних играх турнира.

Последние пять голов итальянцев в Лиге чемпионов забил Криштиану Роналду. В прошлом розыгрыше соревнования «Ювентус» вылетел на стадии 1/4 финала.