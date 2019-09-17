Симеоне: «Роналду – это голевой зверь, который умеет на поле все. Мы страдаем из-за него»

Атлетико действительно многое недополучил из за Роналду. Симеоне прав
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» охарактеризовал футболиста итальянцев Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец умеет на поле все.
«Сложно готовиться к игре против Роналду. Это голевой зверь, у него масса рекордов. Он умеет на поле все. Мы страдаем из-за него», – цитирует Симеоне Marca.
- Игра между «Атлетико» и «Ювентусом» начнется в 22:00 по Москве.
- «Ювентус» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов прошел мадридцев в 1/8 финала.
- «Атлетико» в Примере идет вторым.