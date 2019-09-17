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    Симеоне: «Роналду – это голевой зверь, который умеет на поле все. Мы страдаем из-за него»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» охарактеризовал футболиста итальянцев Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец умеет на поле все.

    «Сложно готовиться к игре против Роналду. Это голевой зверь, у него масса рекордов. Он умеет на поле все. Мы страдаем из-за него», – цитирует Симеоне Marca.

    • Игра между «Атлетико» и «Ювентусом» начнется в 22:00 по Москве.
    • «Ювентус» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов прошел мадридцев в 1/8 финала.
    • «Атлетико» в Примере идет вторым.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +704

      petr69 57 минут назад

      Атлетико действительно многое недополучил из за Роналду. Симеоне прав

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