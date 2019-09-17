Симеоне: «Роналду – это голевой зверь, который умеет на поле все. Мы страдаем из-за него»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» охарактеризовал футболиста итальянцев Криштиану Роналду. По мнению аргентинца, португалец умеет на поле все.

«Сложно готовиться к игре против Роналду. Это голевой зверь, у него масса рекордов. Он умеет на поле все. Мы страдаем из-за него», – цитирует Симеоне Marca.