Гончаренко: «Когда-то травмы у игроков ЦСКА должны закончиться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» ответил на вопросы о сопернике, травмах и адаптации Лукаса Сантоса.

– Состояние Шарлии?

– Мы завтра примем решение по нему. Но если есть минимальная вероятность, что он усугубит свое повреждение, мы рисковать не будем.

– В связи с кадровыми проблемами ЦСКА может перейти на схему с двумя центральными защитниками?

– Завтра все увидите, приходите (улыбается).

– Как проходит адаптация Лукаса Сантоса?

– Визуально все проходит нормально. Но какое-то время, конечно, ему еще нужно. В целом, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену. Посмотрим. Надеюсь, он принесет нам пользу.

– С чем вы связываете такой частый травматизм в ЦСКА?

– Когда-то наши травмы должны закончиться... В основном наши повреждения — механические. Я не могу связывать травматизм с функциональной подготовкой.

– Как вам «Лудогорец»?

– Могу заметить, что у «Лудогорца» очень длинная скамейка, на каждую позицию по два исполнителя, тренер может варьировать состав.