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    Гончаренко: «Когда-то травмы у игроков ЦСКА должны закончиться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» ответил на вопросы о сопернике, травмах и адаптации Лукаса Сантоса.

    – Состояние Шарлии?

    – Мы завтра примем решение по нему. Но если есть минимальная вероятность, что он усугубит свое повреждение, мы рисковать не будем.

    – В связи с кадровыми проблемами ЦСКА может перейти на схему с двумя центральными защитниками?

    – Завтра все увидите, приходите (улыбается).

    – Как проходит адаптация Лукаса Сантоса?

    – Визуально все проходит нормально. Но какое-то время, конечно, ему еще нужно. В целом, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену. Посмотрим. Надеюсь, он принесет нам пользу.

    – С чем вы связываете такой частый травматизм в ЦСКА?

    – Когда-то наши травмы должны закончиться... В основном наши повреждения — механические. Я не могу связывать травматизм с функциональной подготовкой.

    – Как вам «Лудогорец»?

    – Могу заметить, что у «Лудогорца» очень длинная скамейка, на каждую позицию по два исполнителя, тренер может варьировать состав.

    • Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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