«Локомотив» показал видео из Леверкузена с тренировкой на «Бай-Арене»

Вперед к победам Российских клубов
Московский «Локомотив» опубликовал на YouTube видео с подготовкой игроков команды к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Клубная пресс-служба показала приезд команды в Леверкузен, пресс-конференцию и тренировку «Локомотива» на «Бай-Арене».
- На пресс-конференции защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что «Локомотив» слабее своих соперников по ЛЧ, но покажет, что может играть со всеми.
- «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.