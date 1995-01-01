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    «Локомотив» показал видео из Леверкузена с тренировкой на «Бай-Арене»

    Московский «Локомотив» опубликовал на YouTube видео с подготовкой игроков команды к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    Клубная пресс-служба показала приезд команды в Леверкузен, пресс-конференцию и тренировку «Локомотива» на «Бай-Арене».

    • На пресс-конференции защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что «Локомотив» слабее своих соперников по ЛЧ, но покажет, что может играть со всеми.
    • «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Dizgen 1 час назад

      Вперед к победам Российских клубов

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