«Локомотив» показал видео из Леверкузена с тренировкой на «Бай-Арене»

Московский «Локомотив» опубликовал на YouTube видео с подготовкой игроков команды к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

Клубная пресс-служба показала приезд команды в Леверкузен, пресс-конференцию и тренировку «Локомотива» на «Бай-Арене».