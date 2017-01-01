Лэмпард – о поражении от «Валенсии»: «Это был важный урок команды. Это – Лига чемпионов»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:1).

«Мы не должны упускать возможности забить в таких матчах. Но у нас было катастрофически мало моментов, а затем 11-метровый, который мы не использовали. Впереди еще много работы. Это был важный урок команды. Это – Лига чемпионов. На таком уровне всегда тяжело.

Выбор пенальтиста? Баркли бьет пенальти и тогда, когда выходит в старте. Он проявил инициативу, но не забил. Можно сказать, что так проявляется конкуренция внутри коллектива. Если бы он забил, то разговоров бы не было, но у него не получилось. Главное разочарование в том, что мы не наиграли на победу.

Травма Маунта подкосила нашу игру. Мы все знаем, что он здорово начал сезон и хорошо зарекомендовал себя. Его беспокоит боль в лодыжке, но, будем надеяться, что травма несерьезная. После обследования все станет ясно», – заявил Лэмпард.