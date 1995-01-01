Черышев – лидер «Валенсии» по пробегу в победном матче с «Челси»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) преодолел суммарно более 11 километров. Россиянин – лидер команды в лондонской игре по преодоленной дистанции.

В «Челси» два человека пробежали больше Черышева – Жоржиньо (11,99 километра) и Маркос Алонсо (11,77). Единственный гол «Валенсия» забила во втором тайме.