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    Черышев – лидер «Валенсии» по пробегу в победном матче с «Челси»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) преодолел суммарно более 11 километров. Россиянин – лидер команды в лондонской игре по преодоленной дистанции.

    В «Челси» два человека пробежали больше Черышева – Жоржиньо (11,99 километра) и Маркос Алонсо (11,77). Единственный гол «Валенсия» забила во втором тайме.

    • Черышев провел в Лондоне весь матч.
    • В текущем сезоне Примеры россиянин провел два матча, сделал голевой пас.
    • «Валенсия» в чемпионате Испании идет 13-й.

    Источник: твиттер УЕФА

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