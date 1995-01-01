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    Goal: Паредес и Ди Мария не общаются в «ПСЖ» с Икарди

    Полузащитники «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Леандро Паредес не общаются с форвардом команды Мауро Икарди, арендованным летом у «Интера». Это связано с тем, что хавбеки дружат с Лионелем Месси, а тот, в свою очередь, находится в конфликте с Икарди, пишет Goal.

    Месси зол на Икарди потому, что форвард женился на бывшей избраннице другого аргентинского футболиста Макси Лопеса, некогда выступавшего за ФК «Москва». СМИ называют эту историю причиной, почему Икарди не вызывают в сборную Аргентины.

    • «ПСЖ» арендовал аргентинца у «Интера» с правом выкупа за 70 миллионов евро.
    • За парижан Икарди выступает под 18-м номером.
    • В 22:00 начнется матч «ПСЖ» против мадридского «Реала».

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Николишин 10 минут назад

      Ну по мне это полный трэш. Пацаны остерегайтесь их, из-за баб все наши беды)

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