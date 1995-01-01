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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д и «Барселона» обошлись без голов, Месси впервые в сезоне вышел на поле

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Команды не смогли поразить ворота друг друга.

    В последние десять лет клубы между собой не встречались. У каталонцев по ходу матча на поле вышел Лионель Месси. Для него это дебют в сезоне – ранее он восстанавливался от повреждения.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Боруссия (Германия) – Барселона (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Боруссия»: Бюрки, Хакими, Дилэйни, Санчо, Алькасер (Ларсен, 87), Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканжи, Азар (Брандт, 73), Витсель.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 60), Артур, Суарес, Гризманн, Лангле, Альба (Роберто, 40), де Йонг, Фати (Месси, 59).

    Предупреждения: Дилэйни, 15; Азар, 47 – Пике, 50; Семеду, 55; Ракитич, 70.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8530

      DeStar 22 минуты назад

      Так себе матч, бд была ближе к голу, опаснее... но чет тоже не супер мега, хотя с барсой даже так играть мало кто может себе позволить.

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      Рейтинг: +50

      DyadyaWel 34 минуты назад

      Месси был не готов к игре. Тот же Перес возможно был уместнее.

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      Рейтинг: +8530

      DeStar > DyadyaWel 13 минут назад

      да в целом вся барса так сыграла, а выпуск месси был скорее для самого месси важнее, чтобы в игру уже по тиху входил, да и месси тот кто может одним касанием результат сделать.. на других надежды особо не было в этом матче у барсы

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      Рейтинг: +28

      Barçist > DeStar 3 минуты назад

      И чуть не сделал в конце.Был бы в форме положил бы .Пока выезды слабы.Фати ещё рано,его шутя убирали от мяча.

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