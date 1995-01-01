Лига чемпионов. «Боруссия» Д и «Барселона» обошлись без голов, Месси впервые в сезоне вышел на поле

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Команды не смогли поразить ворота друг друга.

В последние десять лет клубы между собой не встречались. У каталонцев по ходу матча на поле вышел Лионель Месси. Для него это дебют в сезоне – ранее он восстанавливался от повреждения.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Боруссия (Германия) – Барселона (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Дилэйни, Санчо, Алькасер (Ларсен, 87), Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканжи, Азар (Брандт, 73), Витсель.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 60), Артур, Суарес, Гризманн, Лангле, Альба (Роберто, 40), де Йонг, Фати (Месси, 59).

Предупреждения: Дилэйни, 15; Азар, 47 – Пике, 50; Семеду, 55; Ракитич, 70.

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