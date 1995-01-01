Витсель, Санчо, Ройс – в основе «Боруссии» на матч с «Барселоной»; Фати, Суарес, Гризманн выйдут у гостей

"тер Стеген" -писец. Во 1-х, фамилия пишется с большой буквы, поэтому заглавная "Т", а во 2-х, Штеген. В одном слове 2 ошибки
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Дилэйни, Санчо, Алькасер, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканжи, Азар, Витсель.
«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Гризманн, Лангле, Альба, де Йонг, Фати.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Сигнал Идуна Парк», которая начнется в 22:00 по Москве.