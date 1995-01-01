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    Витсель, Санчо, Ройс – в основе «Боруссии» на матч с «Барселоной»; Фати, Суарес, Гризманн выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».

    «Боруссия»: Бюрки, Хакими, Дилэйни, Санчо, Алькасер, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканжи, Азар, Витсель.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Гризманн, Лангле, Альба, де Йонг, Фати.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Сигнал Идуна Парк», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4482

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      "тер Стеген" -писец. Во 1-х, фамилия пишется с большой буквы, поэтому заглавная "Т", а во 2-х, Штеген. В одном слове 2 ошибки

      1
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      Рейтинг: +1701

      SarJr 1 час назад

      Ждём от фати трёшку. Пусть покажет кто здесь главный молодой талантище)))))

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