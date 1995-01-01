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    Азмун забил «Лиону» и из-за травмы попросил замену

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На первой минуте второго тайма замену в связи с травмой попросил нападающий россиян Сердар Азмун.

    На 41 минуте иранец открыл счет в игре. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.

    • За несколько минут до гола Азмуну оказывали медицинскую помощь.
    • В текущем сезоне РПЛ иранец не пропустил ни одного матча и имеет 2+2 очка по системе «гол+пас».
    • «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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