Азмун забил «Лиону» и из-за травмы попросил замену

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На первой минуте второго тайма замену в связи с травмой попросил нападающий россиян Сердар Азмун.

На 41 минуте иранец открыл счет в игре. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.