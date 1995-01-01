Азмун забил «Лиону» и из-за травмы попросил замену

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На первой минуте второго тайма замену в связи с травмой попросил нападающий россиян Сердар Азмун.
На 41 минуте иранец открыл счет в игре. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.
- За несколько минут до гола Азмуну оказывали медицинскую помощь.
- В текущем сезоне РПЛ иранец не пропустил ни одного матча и имеет 2+2 очка по системе «гол+пас».
- «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.