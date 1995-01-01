Азмун с передачи Дзюбы – автор первого гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

По делу.
Холодный душ им необходим.
А то 1-0....ура....нееее ребята ,там драться надо ,это не Чемп России...
В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На 41 минуте с передачи Артема Дзюбы отличился форвард Сердар Азмун.
Это первый гол группового этапа еврокубков в текущем сезоне. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.
- За несколько минут до гола Азмуну оказывали медицинскую помощь.
- В текущем сезоне РПЛ иранец не пропустил ни одного матча и имеет 2+2 очка по системе «гол+пас».
- «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.