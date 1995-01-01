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    Азмун с передачи Дзюбы – автор первого гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На 41 минуте с передачи Артема Дзюбы отличился форвард Сердар Азмун.

    Это первый гол группового этапа еврокубков в текущем сезоне. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.

    • За несколько минут до гола Азмуну оказывали медицинскую помощь.
    • В текущем сезоне РПЛ иранец не пропустил ни одного матча и имеет 2+2 очка по системе «гол+пас».
    • «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии20
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      Рейтинг: +7347

      alex1951 3 минуты назад

      По делу.
      Холодный душ им необходим.
      А то 1-0....ура....нееее ребята ,там драться надо ,это не Чемп России...

      0
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      Рейтинг: +66

      Вальдемар IV 7 минут назад

      сравняли уже

      0
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      Рейтинг: +7347

      alex1951 12 минут назад

      Только без истерики и фанатизма...Игра еще не закончилась..
      Коварству французов нет предела.
      Усилить контроль над мячом. Прессинг.Дзюбу освободить от черновой работы,Азмун ушел,Дзю теперь главный по голам!

      1
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      Рейтинг: +64

      Ссппааррттаакк 13 минут назад

      Друзья ! Я болею за Спартак... Но сегодня за Россию. Зенит Пожалуйста сделай Французов.

      1
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      Рейтинг: +7347

      alex1951 > Ссппааррттаакк 11 минут назад

      Друг! Ужо делаем!

      1
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      Рейтинг: +10882

      sssrspartak > alex1951 8 минут назад

      жаль пропустили с пенальти!теперь удачи и голов в дальнейшем!!

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      Рейтинг: +39

      SlKruglov90. 14 минут назад

      Оздоев чучело нах.. он нужен вообще выпустили называется!!!!

      0
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      Рейтинг: +3448

      порт 21 минуту назад

      Ну а сейчас Азмун должен сделать голевую на Дзюбу.

      1
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      Рейтинг: +1721

      knikos 25 минут назад

      Гол спецом для Дзюбоненавистников и Дзюбозавистников . Каков пас , а ? На блюдечке с каёмочкой !!!

      2
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      Рейтинг: +150

      arrivalgist > knikos 21 минуту назад

      Корявый стиль часто работает в спорте))

      2
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      Рейтинг: +5230

      GoLenaStop 27 минут назад

      Отлично, Зеня! Развели лягушатников - приучили к дальним ударам...а тут -опа, стеночка.
      Азмун - самый думающий игрок, с Дзюбой в ассисте - сразу виден Ростсельмаш времён ЛЧ.
      Зенит, только не слей по-совковому!
      Удачи игрокам и счастья болелам!

      3
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      Рейтинг: +1721

      knikos 27 минут назад

      Молодец ! Блестящая комбинация ! Дзюба - зверь ! надеюсь , что у Сердара снова начнётся забивная серия. Надо было не реализовать пеналь , чтобы забить сегодня .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22393

      zra78 29 минут назад

      Отлично!Так держать!

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