Азмун с передачи Дзюбы – автор первого гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». На 41 минуте с передачи Артема Дзюбы отличился форвард Сердар Азмун.

Это первый гол группового этапа еврокубков в текущем сезоне. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции.